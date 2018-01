Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deslizamento de terra condiciona trânsito no IC9 em Tomar

Circulação faz-se apenas por uma das faixas de rodagem, no sentido Ourém-Tomar.

16:15

Um desabamento de terra no IC9, junto à freguesia de Carregueiros, concelho de Tomar, está a provocar um condicionamento de trânsito naquela via, no sentido Ourém-Tomar.



Segundo o CDOS de Santarém, as autoridades competentes já estão no local a resolver a situação.



Apesar de estar condicionado, o trânsito continua a fluir por uma das faixas de rodagem.