Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desmantelada rede de tráfico de carne de cavalo com ligação a Portugal

Foram apreendidas cinco viaturas de luxo, bloqueadas várias contas bancárias e apreendidas propriedades.

20:40

A polícia espanhola prendeu 65 pessoas numa operação coordenada com a Europol que visou uma rede que vendia como carne de vaca carne de cavalo de animais impróprios para consumo, parte deles originários de Portugal.



Segundo um comunicado da Europol, o caso remonta a 2013, quando as autoridades irlandesas encontraram carne de cavalo em hambúrgueres de vaca, contaminada com um medicamento anti-inflamatório, e começaram a investigar a sua proveniência, acabando num negociante de carne holandês, que também foi detido na Bélgica.



Em 2016, a Guardia Civil descobriu que havia animais idosos, doentes, feridos ou considerados impróprios para consumo em dois matadouros, provenientes de Portugal e do norte de Espanha, cujos documentos eram alterados para introduzir no mercado a carne, que era enviada para a Bélgica.



Além das autoridades portuguesas e espanholas, colaboraram na investigação polícias de outros países afetados, como França, Itália, Roménia, Suíça e Reino Unido e a agência federal para os alimentos belga.



Os detidos são acusados de crimes contra animais, falsificação de documentos, obstrução à justiça, crimes contra a saúde pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



Foram apreendidas cinco viaturas de luxo, bloqueadas várias contas bancárias e apreendidas propriedades.



O chefe da rede tinha colocado homens da sua confiança à frente da operação de falsificação em cada um dos países.