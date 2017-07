Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despista-se e morre em trator

Foi encontrado desfalecido, à hora de almoço, pela mulher.

Por I.J. e L.O. | 09:33

Um homem de 71 anos morreu ontem quando trabalhava com um trator a que estava acoplada uma alfaia agrícola, em Cernada, na freguesia de São João das Areias, concelho de Santa Comba Dão.



Segundo apurou o CM, o trator despistou-se e subiu um pequeno muro, tendo o condutor sido projetado e embatendo com violência no chão. Foi encontrado desfalecido, à hora de almoço, pela mulher.



O homem foi socorrido, vindo a morrer a caminho do hospital.