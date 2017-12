Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despistam-se contra árvore

Duas mulheres, de 20 e 27 anos, ficaram feridas no acidente em Santa Maria da Feira.

Por Paulo Jorge Duarte | 07:41

Duas mulheres, de 20 e 27 anos, ficaram feridas no despiste de um carro, ontem, em Lourosa, Santa Maria da Feira.



O alerta foi dado às 07h12 para um acidente rodoviário na avenida de Lourosa. A condutora perdeu o controlo da viatura e chocou contra uma árvore. As mulheres ficaram encarceradas e foi necessária a intervenção das equipas de desencarceramento dos Bombeiros de Lourosa e da Feira.



As vítimas foram levadas pelos bombeiros e pela Cruz Vermelha de Sanguedo para o Hospital de Santa Maria da Feira.