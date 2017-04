Despiste causa um morto e um ferido ligeiro em Sintra

Um morto e um ferido ligeiro foi o balanço de um despiste, este sábado, de uma viatura de mercadorias na estrada EN 250, na localidade de Dona Maria, Sintra, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.Segundo apurou o, a vítima mortal tem idade entre 60 e 70 anos e o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.O acidente com o veículo ligeiro de mercadorias, para o qual os bombeiros foram alertados às 16h42, levou ao corte do trânsito na EN 250, em Dona Maria, em ambos os sentidos.Ao local acorreram os bombeiros de Caneças e Belas e elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica.