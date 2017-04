Despiste de automóvel faz um morto em Elvas

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Elvas, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 17 operacionais.

Um homem de 70 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste, seguido de capotamento, do automóvel que conduzia, perto de Elvas, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta foi dado às 13h19 e que o acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 4, entre Vila Boim e a cidade de Elvas.A vítima mortal era a única ocupante do veículo ligeiro de passageiros.