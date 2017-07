Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de automóvel faz um morto na EN 2 em Aljustrel

Por Lusa | 22:20

Um homem de 58 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na zona de Aljustrel, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.



De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 2, no concelho de Aljustrel, tendo o alerta sido dado às 13h47.



A vítima mortal era o único ocupante do veículo ligeiro de passageiros.



As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Aljustrel, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a GNR.