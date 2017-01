Despiste de camião condiciona trânsito na A1

As causas do acidente são desconhecidas.



O trânsito está condicionado naquela zona devido aos trabalhos de limpeza da via. A faixa de rodagem mais à direita está cortada, estando os veículos a circular nas outras duas faixas.As causas do acidente são desconhecidas.

O despiste de um camião que transportava areia na autoestrada A1 na zona de Estarreja provocou um ferido e está a condicionar o trânsito, informou fonte da GNR.O acidente ocorreu cerca das 18h00, ao quilómetro 259 da A1, no sentido sul-norte, em Avanca, Estarreja.O acidente provocou ferimentos ligeiros no condutor do pesado, que foi transportado para o Hospital de Aveiro.