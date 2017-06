Despiste de camião condiciona trânsito no IP3 em Almaça

"Está a deslocar-se para lá o piquete da Infraestruturas de Portugal para sinalizar e reparar a vedação da ponte que ficou danificada e também há de ir o reboque para retirar o pesado", acrescentou.



No local encontram-se três veículos dos Bombeiros Voluntários de Mortágua e duas viaturas da GNR.



O trânsito encontra-se esta quarta-feira de manhã condicionado no Itinerário Principal 3 na zona de Almaça, no concelho de Mortágua, devido ao despiste de um camião, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.Segundo a mesma fonte, tratou-se do despiste de um pesado de mercadorias que transportava rações, ocorrido cerca das 06h30, na ponte do Mondego."A GNR encontra-se no local porque a via no sentido Coimbra - Viseu está parcialmente cortada", afirmou, acrescentando que o trânsito está a circular alternadamente pelo sentido Viseu - Coimbra.