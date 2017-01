Despiste de camião corta A25 em Celorico da Beira

O trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional 16.

Um camião despistou-se esta madrugada na A25, ficando tombado na via. O acidente aconteceu pela 6h30, junto ao nó de Celorico da Beira e obrigou ao corte do trânsito da via entre os nós de Fornos de Algodres e Celorico da Beira, ou seja, no sentido Viseu-Guarda.O motorista do camião sofreu ferimentos ligeiros no acidente.Decorrem nesta altura os trabalhos para a remoção do camião e da carga que ficou na via.