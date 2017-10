Acidente com pesado está a causar grandes congestionamentos.

20:23

O despiste do trator de um camião, sem reboque, na ponte de Alhandra da A1, no sentido Norte-Sul, provocou ao início da noite deste sábado um ferido ligeiro. Pelas 20h20, a autoestrada estava cortada naquele sentido, uma vez que os bombeiros encontram-se a verificar um suposto derrame de combustível do veículo.

No local encontram-se os bombeiros e a GNR, no total de 15 operacionais apoiados por seis viaturas. O acidente ocorreu às 19h30.

(Em atualização)