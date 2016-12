Despiste de camião na A29 obrigou ao corte de trânsito

Devido ao acidente, a circulação automóvel foi cortada no sentido norte-sul, para remoção do camião e da carga, e o trânsito esteve a ser desviado para a Estrada Nacional 109.



"O camião tombou e começou a arder, mas o condutor saltou fora da viatura e não se aleijou", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Ovar, Carlos Borges.Devido ao acidente, a circulação automóvel foi cortada no sentido norte-sul, para remoção do camião e da carga, e o trânsito esteve a ser desviado para a Estrada Nacional 109.

A circulação de trânsito na A29, no sentido norte-sul, que esteve interrompida na zona de Ovar devido ao despiste de um pesado de mercadorias, foi restabelecida na via direita às 20h10, disse à Lusa fonte da GNR."A via da esquerda mantém-se encerrada para a reparação do separador central", disse a mesma fonte, prevendo que a circulação seja totalmente restabelecida cerca das 23h30.O acidente, que não causou vítimas, ocorreu perto do nó de Ovar Sul, às 15h30, quando um camião que transportava toros de madeira se despistou, largando a carga que ficou espalhada pela via.