Despiste de carrinha fatal para condutor

O corpo de Manuel Fernandes seguiu para Bragança para ser autopsiado. Tudo indica que o homem já estava morto há várias horas, uma vez que o despiste se deu a poucos quilómetros de sua casa, de onde saíra na segunda-feira. No local, esteve a GNR, que investiga as causas do despiste.

Manuel Fernandes, de 50 anos, morreu na sequência do despiste da carrinha que conduzia, na EN316, em Celas, concelho de Vinhais. O cadáver do operário da construção civil foi encontrado pelas 08h00 de ontem, no interior da viatura, destruída, numa ravina, depois de a família ter estado à procura da vítima durante várias horas."Ele saiu de casa pelas 15h00 de ontem [segunda-feira]. Ia comprar castanheiros a Mirandela", disse ao CM um irmão da vítima. "Não regressou a casa para jantar e foi aí que começámos a procurá-lo por todo o lado", continuou o familiar.Amigos e família procuraram Manuel Fernandes durante a noite e a madrugada, mas apenas no início da manhã conseguiram detetar a carrinha, que caiu por uma ravina com cerca de 100 metros. "Estivemos a remover os destroços que estavam em cima da vítima, depois tivemos de a desencarcerar e aí verificámos que já estava cadáver", contou Carlos Ferreira, adjunto de comando dos Bombeiros de Vinhais. "O local para onde caiu o veículo é de muito difícil acesso. Tivemos de traçar um caminho menos íngreme para conseguirmos remover o cadáver", concluiu.