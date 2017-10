Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de carrinha provoca nove feridos em Évora

Vítimas têm idades compreendidas entre os 18 e os 69 anos.

14:59

Um despiste de uma carrinha provocou ferimentos ligeiros a nove pessoas, na manhã deste sábado, na Estrada Nacional 255 (EN255), no concelho de Alandroal, distrito de Évora.



As vítimas - todas elas pertencentes ao Seminário de Évora - têm entre 18 e 69 anos. Foram transportadas para o Hospital de Évora mas não correm risco de vida.



O alerta para o acidente aconteceu por volta das 11h00. Foram mobilizados para o local 36 operacionais e 16 viaturas, das corporações de bombeiros de Alandroal, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vila Viçosa e Borba, uma viatura médica de emergência e reanimação de Évora, duas viaturas de Suporte Imediato de Vida de Elvas e Estremoz, para além da GNR e do responsável do Serviço Municipal de Proteção Civil de Alandroal.