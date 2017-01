Despiste de carrinha provoca oito feridos em Murça

Segundo a página da internet da Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 07h19 e para o local foram mobilizados 31 operacionais, com 14 viaturas, entre os quais elementos de quatro corporações de bombeiros e da GNR.



Foi preciso cortar a estrada de Jou para as operações de socorro, mas a situação já foi restabelecida.Segundo a página da internet da Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 07h19 e para o local foram mobilizados 31 operacionais, com 14 viaturas, entre os quais elementos de quatro corporações de bombeiros e da GNR.

Nove pessoas ficaram hoje feridas, uma com gravidade, na sequência do despiste de uma carrinha de nove lugares em Jou, concelho de Murça, Vila Real, disse à agência Lusa fonte da GNR.Segundo a fonte, a carrinha despistou-se e acabou por sair da estrada, tendo ficado quatro pessoas encarceradas.A fonte referiu que os feridos, oito ligeiros e um grave, foram transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.