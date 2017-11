Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de duas motas faz um morto e um ferido em Beja

Acidente aconteceu ao quilómetro 111 da estrada nacional (EN) 120, entre São Teotónio e Odemira.

16:00

Um homem de 39 anos morreu e outro de 23 anos sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste de dois motociclos, hoje perto de Odemira, no distrito de Beja, informaram os bombeiros e a GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu, por volta das 12h20, ao quilómetro 111 da estrada nacional (EN) 120, entre São Teotónio e Odemira.



Os dois motociclistas seguiriam provavelmente juntos quando se despistaram numa curva da EN120, adiantou a fonte da GNR, indicando que o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.



Participaram nas operações de socorro os bombeiros de Odemira e Vila Nova de Milfontes, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e a GNR, num total de oito operacionais, apoiados por quatro viaturas.