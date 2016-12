Despiste de Moto 4 causa um ferido grave

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%

11.1%

11.1%

22.2% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%

11.1%

11.1%

22.2% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um ferido grave foi registado esta segunda-feira na sequência de um despiste de moto 4 no lugar de Petimão, freguesia de Alvite, Cabeceiras de Basto, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga.O alerta do despiste de moto 4 foi dado pelas 15h14 no lugar de Petimão e o "ferido grave foi transportado para o Hospital de Braga" pelos bombeiros de Cabeceiras de basto que se deslocaram ao local do acidente, adiantou a Hospital de Bragamesma fonte do CDOS de Braga.A Lusa contactou fonte do Hospital de Braga para saber o estado de saúde do ferido grave, mas não foi possível até ao momento.