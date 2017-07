Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de motociclo na Guarda faz um morto

Homem de 41 anos morreu na localidade de Valhelhas.

Por Lusa | 12:20

Um homem de 41 anos morreu este domingo de manhã na sequência de um despiste de um motociclo em Valhelhas, na Guarda, informou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O homem deslocava-se na estrada nacional 232, "na saída de Valhelhas, em direção a Manteigas", afirmou a mesma fonte, acrescentando que o alerta foi dado às 8h52.



Segundo fonte do CDOS da Guarda, o óbito foi confirmado no local, perto das 11h00.



No local, estiveram Bombeiros de Gonçalo, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), num total de cinco veículos e 13 operacionais.