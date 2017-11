Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de veículo ligeiro provoca um morto em Vilar Formoso

O óbito foi declarado no local.

23:21

O despiste de um veículo ligeiro na estrada nacional 16 (N16), em Vilar Formoso, concelho de Almeida, provocou um morto e um ferido ligeiro, informou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



O despiste ocorreu perto das 18h00, junto à zona industrial de Vilar Formoso, acrescentou a mesma fonte.



Segundo o CDOS da Guarda, o óbito foi declarado no local.



De acordo com fonte dos Bombeiros de Almeida, a vítima era um homem com cerca de 80 anos de idade, que estava acompanhado pela mulher aquando do acidente.



No local, estiveram os Bombeiros de Almeida, GNR, VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) da Guarda e a Cruz Vermelha de Vilar Formoso.