Homem morre depois de despiste e colisão contra muro

O alerta foi dado às 21h34 e no local estiveram 12 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Municipais de Viseu, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, que tomou conta da ocorrência.

Um homem de 56 anos morreu esta quarta-feira na sequência do despiste da viatura que conduzia na zona de Viseu, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o acidente aconteceu na Estrada Nacional 323, que liga Viseu a Vila Nova de Paiva, na localidade de Cepões.Após o despiste, a viatura colidiu com um muro, adiantou a fonte.