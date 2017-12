Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste em Coimbra mata nove leitões

Acidente envolveu três viaturas.

Por Tiago Virgílio Pereira e Mário Freire | 09:41

Uma colisão entre três viaturas de mercadorias, duas ligeiras e uma pesada, matou ontem nove leitões.



Tudo aconteceu na rotunda do Almegue, às portas da cidade de Coimbra, pelas 07h40.



O motorista do pesado, que transportava 75 leitões, sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no hospital.