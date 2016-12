Dois jovens morrem em acidente brutal no IC1

Os jovens, todos na casa dos 20 anos, seguiam num Honda Civic. Dois deles foram projetados com a violência do embate.



Desconhecem-se as causas do acidente, cuja investigação está agora entregue ao Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR.Os jovens, todos na casa dos 20 anos, seguiam num Honda Civic. Dois deles foram projetados com a violência do embate.Notícia atualizada às 01h45

Dois jovens morreram esta terça-feira à noite, num despiste brutal contra um eucalipto, no Bairro das Amoreiras, junto ao IC1, em Grândola. Um outro rapaz, que seguia na mesma viatura, foi reanimado no local e estava, à hora de fecho da edição do jornal, em estado considerado muito grave.O alerta foi dado pelas 21h40 e no local estiveram 18 homens apoiados por oito viaturas. À chegada, os bombeiros já nada puderam fazer por Rafael - pertencente ao Exército - e por Bernardo. O outro ocupante da viatura, Igor, foi estabilizado no local e depois encaminhado para o hospital. Segundo oapurou, o seu estado de saúde é considerado muito grave.O comandante dos Bombeiros de Grândola confirmou aoas duas vítimas mortais. "Tratou-se de um despiste, dois jovens morreram e um outro rapaz ficou em estado muito grave", afirmou o comandante Joaquim Duarte.