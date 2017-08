Despiste mata patroa e empregada em Penafiel

Mulheres caíram numa ravina com 150 metros.

21:35

Duas mulheres perderam, esta sexta-feira, a vida quando seguiam num carro que se despistou e caiu de uma ravina com 150 metros.



O acidente aconteceu em Penafiel.



As duas mulheres, patroa e empregada doméstica, seguiam na estrada num Seat Ibiza preto.



As mulheres caíram numa ravina de 150 metros e só pararam na variante de Cavalum.

Filho descobre mãe morta



O incidente aconteceu por volta das 20h00 e o alerta foi dado pelo filho da empregada que, quando se apercebeu do aparato, veio ver o que se passava.



Quando chegou ao local do acidente, o jovem percebeu que uma das vítimas era mãe, que estava a ser transportada a casa pela patroa após mais um dia de trabalho quando tudo aconteceu.