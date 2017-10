Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois jovens mortos em despiste em Vila Nova de Famalicão

O acidente na freguesia de Louro. Veículo caiu de uma ribanceira.

08:56

Um despiste ocorrido esta madrugada no distrito de Braga provocou a morte de duas pessoas, revelou fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Ao que o CM apurou, tratam-se de duas vítimas do sexo masculino que morreram no local.



O acidente ocorreu pouco depois das 04h00, na freguesia de Louro, concelho de Vila Nova de Famalicão. O carro em que seguiam despistou-se e caiu de uma ribanceira com vários metros.



Entre as 08h00 de sexta-feira e as 00h40 de hoje, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou cinco mortos e treze feridos graves em acidentes de viação nas estradas nacionais.



Entre estas vítimas mortais estão um menino de quatro anos e dois jovens de 19 e 24 anos. As duas últimas vítimas morreram neste acidente em Famalicão.