Despiste fatal para fotógrafo

Um fotógrafo, proprietário da revista tauromáquica ‘Contra Barreira’, morreu ontem de madrugada num acidente de viação ocorrido em Valada, no Cartaxo.Pedro Cardoso, de 39 anos, despistou-se na zona das Quintas das Folhas e acabou por não resistir aos ferimentos, apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipa do INEM e pelos Bombeiros Municipais do Cartaxo. A vítima tinha estado nas festas do Cartaxo e seguia para casa, em Azambuja, de onde era natural.Pedro Cardoso colaborou em várias publicações taurinas até 2009, ano em que fundou a revista ‘Contra Barreira’. Apesar de o projeto editorial estar agora suspenso e de se dedicar à agricultura e à formação profissional, Pedro Cardoso nunca deixou de estar ligado à fotografia e à festa brava.