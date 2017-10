Despiste brutal ocorreu por volta das 08h00 deste domingo.

13:24

Um jovem, de 22 anos, morreu esta manhã na sequência de um despiste brutal junto ao nó de Justes na A4 sentido Vila Real-Bragança.



O acidente deu-se por volta das 08h00 altura em que a vítima, natural de Paços de Ferreira, seguia sozinha na viatura que acabou por ficar imobilizada em cima dos rails do separador central.



O sisnistro obrigou à supressão de uma via no sentido Vila Real - Murça, no entanto, a situação já se encontra normalizada.



No local estiveram elementos dos Bombeiros de Vila Real, GNR e INEM.