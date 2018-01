Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste faz um ferido grave em Leiria

Acidente aconteceu esta quarta-feira em Maceira. Vítima tem 52 anos.

10:24

Um homem ficou esta quarta-feira ferido com gravidade num despiste do automóvel que conduzia em Maceira, Leiria, e foi transportado para o Hospital de Leiria, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



Segundo a fonte, o alerta foi recebido pelas 07h24, a vítima tem 52 anos e no local esteve a viatura médica de Leiria.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, no local do despiste estiveram 16 elementos, apoiados por seis viaturas dos bombeiros de Maceira, da Marinha Grande, INEM e PSP.