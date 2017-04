Acidentes condicionam trânsito nos dois sentidos do IC19

No local, estiveram elementos da PSP, dos bombeiros e três Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).



No sentido contrário, de Sintra para Lisboa, outro acidente - que envolveu três viaturas - junto a Paiões, Cacém, está também a contribuir seriamente para condicionar o trânsito. Até ao momento, não há registo de vítimas ou feridos.

Uma pessoa ficou esta quinta-feira ferida com gravidade na sequência de um despiste de um veículo ligeiro no IC-19, sentido Lisboa-Sintra junto a Queluz, encontrando-se o trânsito condicionado, disse à Lusa uma fonte da PSP."A viatura despistou-se e capotou às 05:30 com cinco pessoas, todas do sexo masculino com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos. Uma ficou ferida com gravidade e quatro sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportados ao hospital", adiantou a mesma fonte da PSP de Lisboa.De acordo com a PSP, o trânsito esteve cortado e às 06:45 fazia-se apenas pela faixa mais à esquerda para remoção da viatura e limpeza da via. Segundo a mesma fonte, a viatura já foi removida e a circulação já se encontra normalizada.