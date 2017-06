Despiste faz um morto em Estremoz

Participaram nas operações de socorro os Bombeiros de Estremoz e a GNR, num total de 10 operacionais, apoiados quatro veículos, tendo também estado no local uma ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito pub

Um homem de 58 anos morreu na sequência do despiste de um veículo ligeiro de mercadorias, ocorrido, no domingo à noite, perto de Evoramonte, no concelho de Estremoz (Évora), divulgaram fontes da GNR e dos bombeiros.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 23h12, ocorreu na entrada do Monte da Parreira de Baixo, perto de Evoramonte.A fonte da GNR precisou que a vítima mortal, um homem de 58 anos, era o único ocupante da viatura.