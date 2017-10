Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste fere nove seminaristas

Acidente na EN255, entre Terena e Alandroal, no distrito de Évora.

Por A.M.S. | 09:54

Nove homens, todos do seminário de Évora e com idades entre os 18 e os 69 anos, sofreram ontem ferimentos ligeiros no despiste da carrinha onde seguiam na EN255, entre Terena e Alandroal, no distrito de Évora.



O acidente deu-se pelas 11h15. "As vítimas apresentavam escoriações. Por precaução foram todas transportadas para o hospital de Évora", referiu fonte das autoridades.



As causas do despiste estão a ser investigadas pela GNR.



Nas operações de socorro participam 36 operacionais, apoiados por 16 veículos.