Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste fere trabalhadores em Moura

Despiste de uma viatura ligeira de mercadorias na EN 118 fez quatro feridos, três com gravidade.

08:44

Quatro feridos, três com gravidade, resultaram do despiste de uma viatura ligeira de mercadorias na noite de segunda- -feira na EN118, no concelho de Moura. Uma das vítimas acabou por ser transportada de helicóptero para o Hospital de S. José, em Lisboa. As restantes seguiram para o hospital de Beja.



O acidente envolveu quatro homens de nacionalidade romena que trabalham na apanha da azeitona, com idades entre os 40 e os 50 anos. No socorro às vítimas estiveram 25 operacionais dos Bombeiros de Moura, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura, o INEM, a GNR e PSP.