Despiste mata camionista português em Espanha

Carlos Lourenço Queirós, de 58 anos, era natural de Coimbra.

Um camionista de 58 anos morreu, esta quinta-feira, na sequência de uma despiste na Autestrada A-2, entre as cidades de Alhama de Arágon e Cetina, em Espanha. O homem seguia em direção a Madrid.



De acordo com a imprensa espanhola, no sisnistro apenas esteve envolvido o carro da vítima, que perdeu o controlo da viatura, atravessou a via de sentido contrário e acabou por capotar na berma da estrada.



Segundo o Diário de Coimbra, a vítima chamava-se Carlos Lourenço Queirós e era natural de Coimbra. O óbito foi declarado no local e a estrada esteve cortada durante quatro horas.