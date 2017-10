Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste mata dois amigos amigos de 20 anos

Carro onde seguiam os dois jovens de 20 anos caiu num riacho a 6 metros da estrada.

01:30

Henrique Amorim e José Campos, ambos com 20 anos, tinham estado até tarde com amigos num café perto de casa, em Nine, Vila Nova de Famalicão.



No sábado de madrugada, antes de regressarem a casa, decidiram ir até à cidade comer um hambúrguer. A viagem revelou-se fatal para os dois.



O Renault Clio conduzido por Henrique entrou em despiste numa curva, em Louro, e acabou por cair num riacho a seis metros da estrada. Os dois amigos morreram no local.



As famílias foram avisadas às primeiras horas da manhã e ficaram em choque. "A mãe estava a ligar-lhe desde muito cedo. Quando lhe disseram que o filho tinha morrido num acidente, começou aos gritos a dizer que era mentira", contou ao CM uma amiga da família, também chocada com a tragédia.



O acidente aconteceu às 04h15, na curva da Louropel. O segurança desta empresa têxtil ainda assistiu ao despiste, correu para tentar socorrer os jovens e acabou por ficar em choque com as imagens de destruição que viu.



"Encontrei um cenário assustador"

"Vi o carro entrar em despiste e bater no muro, depois rodopiou e caiu. Vim a correr tentar falar com eles, mas encontrei um cenário assustador", descreveu ao CM Pedro Miguel, testemunha do acidente. O guarda-noturno ficou em choque. "Aquela imagem não me sai da cabeça", confessou, impressionado.