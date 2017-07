Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste mata emigrante português e fere filhos

Emigrantes regressavam de França para férias em casa quando o monovolume saiu da estrada e capotou.

Por Miguel Curado | 01:30

A viagem para Portugal de uma família de emigrantes residentes em França acabou em tragédia quando o monovolume onde seguiam se despistou e capotou, perto da cidade espanhola de Burgos, causando a morte ao pai – que conduzia o veículo – e ferimentos à mãe e a cinco filhos.



O acidente ocorreu pelas 07h15 de sexta-feira (hora local, menos uma hora em Portugal). A viatura de nove lugares, com matrícula francesa, em que seguia a família de emigrantes nacionais, circulava em direção a Sul, na AP-1, uma autoestrada no norte de Espanha. Provavelmente devido ao cansaço de várias horas de viagem, o condutor do monovolume, de 37 anos e identificado como J.M.R.S., deixou que a viatura saísse da estrada. Perdendo o controlo do veículo, o português não evitou que o mesmo capotasse violentamente para uma zona de mato.



A mulher, de 32 anos e que seguia no lugar do pendura, e os cinco filhos, três meninos e duas meninas entre os 1 e os 12 anos, ficaram feridos mas conseguiram sair do monovolume.



O condutor, no entanto, ficou encarcerado. Meios de socorro médico espanhóis, e os bombeiros de corporações vizinhas, acorreram de imediato ao local, demorando algum tempo nas operações de desencarceramento. O óbito do chefe da família portuguesa foi confirmado, tendo os cinco feridos sido transportados para hospitais da zona de Burgos, onde ainda se encontravam ontem à tarde.



A Guardia Civil espanhola iniciou a investigação ao acidente, não descartando a hipótese de o condutor ter adormecido.



PORMENORES

Testemunhas

A gravidade do acidente de sexta-feira levou a que inúmeras testemunhas parassem. A imprensa espanhola refere que várias pessoas ajudaram os filhos do casal.



Primeira morte

A morte deste português de 37 anos foi a primeira do corrente ano na autoestrada espanhola AP-1. No ano passado, na mesma via, morreram três pessoas em acidentes.



Caído em valeta

As operações de socorro dos bombeiros espanhóis à viatura portuguesa foram dificultadas pelo facto de o monovolume ter ficado capotado numa valeta e se apresentar muito instável.