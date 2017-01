Despiste mata homem e fere mulher

A GNR investiga.

Um homem com 50 anos morreu esta sexta-feira na sequência de um despiste, na EN346, junto à localidade de Pero Viseu, no Fundão.O alerta foi dado pelas 02h44. O homem perdeu o controlo do veículo ligeiro de mercadorias e embateu contra uma árvore.Na mesma viatura seguia uma mulher da mesma idade, que sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital da Covilhã. O corpo da vítima mortal foi removido para a morgue do mesmo hospital.