Despiste mata jovem que voltava de festa

Já de manhã de ontem, pelas 10h00, na rua José Soares de Sá, em Santa Maria da Feira, quatro homens, dos 19 aos 22 anos, sofreram ferimentos ligeiros também na sequência de um acidente. Por razões não apuradas, o automóvel entrou em despiste, acabando por colidir num veículo que estava estacionado.



Um domingo de sinistralidade depois de na véspera outro despiste ter provocado um morto e um ferido grave na Estrada Atlântica, no concelho da Marinha Grande.



O condutor teve de ser desencarcerado e sofreu ferimentos considerados graves. Foram ambos levados para o hospital daquela cidade.Já de manhã de ontem, pelas 10h00, na rua José Soares de Sá, em Santa Maria da Feira, quatro homens, dos 19 aos 22 anos, sofreram ferimentos ligeiros também na sequência de um acidente. Por razões não apuradas, o automóvel entrou em despiste, acabando por colidir num veículo que estava estacionado.Um domingo de sinistralidade depois de na véspera outro despiste ter provocado um morto e um ferido grave na Estrada Atlântica, no concelho da Marinha Grande.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Daniel Machado, 18 anos, regressava a casa depois de festejar a passagem para 2017 com os amigos. Um despiste seguido de um violento embate numa árvore foi fatal para o jovem, por volta das 08h00 de ontem, na EN333, na Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro. Foi o mais grave de vários acidentes no primeiro dia do novo ano.Os bombeiros locais acorreram de imediato ao acidente, mas encontraram a vítima já sem vida, no interior do Mercedes que o estudante conduzia e no qual seguia sozinho, numa via já conhecida pela recorrência de acidentes. O óbito foi declarado pouco depois pela equipa médica do INEM. O automóvel ficou destruído.Antes, ao início da madrugada, pelas 02h45, um casal de namorados foi hospitalizado após um aparatoso despiste em Eja, Penafiel.