Despiste mata motociclista em Lisboa

Por Sérgio A. Vitorino | 19:52

Um homem de 48 anos morreu ao início da noite deste domingo num despiste de moto na avenida de Ceuta, em Lisboa.

O acidente ocorreu, às 18h22, no sentido Alcântara-Eixo Norte/Sul, junto ao Banco Alimentar.

O Regimento de Sapadores Bombeiros e o INEM ainda tentaram manobras de reanimação mas o óbito foi declarado no local pela tripulação da viatura médica.

A via já está desimpedida e a PSP encontra-se investigar as circunstâncias e causas do acidente.

Milhares de motociclistas rumaram este domingo à cidade de Lisboa para se manifestarem contra as medidas anunciadas pelo governo para combater a sinistralidade com veículos de duas rodas a motor, que em 2017 foi responsável por 125 mortes, mais 60% que as 78 ocorridas no ano anterior.