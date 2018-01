Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste na A1 e choque de mota matam jovens

Eletricista de 24 anos chocou contra separador central da autoestrada.

Por Francisco Manuel, Paulo Jorge Duarte, Isabel Jordão e José Durão | 01:30

Dois jovens morreram esta quarta-feira de manhã na sequência de dois acidentes violentos, em Ourém e Santa Maria da Feira. O primeiro ocorreu pelas 08h30 e vitimou uma estudante de 16 anos após uma colisão entre a motorizada em que seguia e um automóvel, em Vale, Ourém.



Pelas 09h00, um eletricista de Braga, com 24 anos, também perdeu a vida depois do automóvel que conduzia se ter despistado e colidido com o separador central da A1, perto da saída de Santa Maria da Feira. Três colegas ficaram feridos, dois dos quais com gravidade.



Bruno Santos foi retirado do Ford Escort por um condutor que seguia atrás. Foi esta testemunha que efetuou manobras de reanimação até à chegada dos bombeiros e do INEM.



"Quando chegámos havia um automobilista a fazer manobras de reanimação, mas a vítima morreu no local", disse ao CM José Carlos Pinto, comandante dos Bombeiros de Lourosa.



O acidente ocorreu no sentido norte-sul. As vítimas tinham saído de Braga e iam trabalhar para Estarreja. Outros colegas de trabalho seguiam num outro carro e ficaram em choque.



Menor morre atropelada depois de colisão

Uma colisão seguida de atropelamento vitimou ontem Joana Lopes, de 16 anos, que se deslocava ao volante de um velocípede na EN349, em Vale, concelho de Ourém, quando colidiu com um ligeiro de mercadorias, pelas 08h29.



A jovem perdeu o controlo do veículo e depois foi atropelada por um ligeiro que seguia no mesmo sentido. O óbito foi confirmado ainda no local. O acidente deixou a via intransitável durante duas horas.