Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste na Quinta do Conde faz um morto

Homem colidiu com o muro de uma habitação.

20:46

Um homem com cerca de 40 anos morreu após o carro em que seguia se ter despistado e colidido com o muro de uma habitação, na rua Serra da Arrábida, na Quinta do Conde, Sesimbra.



Segundo fonte da GNR da Quinta do Conde relatou ao CM, o alerta para o acidente foi dado pelas 17h56 e , no local, estiveram também os Bombeiros de Sesimbra (sete operacionais apoiados por duas viaturas), assim como a VMER do Hospital de São Bernardo.



O homem entrou em paragem cardiorrespiratória e foi sujeito a manobras de reanimação. Quando a VMER chegou declarou o óbito no local.