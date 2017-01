O túnel das Antas, no Porto, esteve encerrado durante mais de uma hora, esta tarde, devido a um despiste.



O alerta para o acidente foi dado às 14h50 e os Bombeiros Sapadores do Porto efetuaram trabalhos de limpeza da via até às 16h09.



Apesar do aparato, ninguém ficou ferido. A circulação no túnel já foi retomada.

