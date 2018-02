Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste provoca um morto em Palmela

Em menos de 24 horas, foram registados dois acidentes que provocaram vítimas mortais no concelho.

Um homem morreu esta segunda-feira após o despiste do veículo ligeiro em que seguia, cerca das 8h00, na EN379, entre Quinta do Anjo e Palmela, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



Segundo a mesma fonte, foram mobilizados para o local cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Palmela, apoiados por três viaturas, e uma equipa de emergência médica, do Hospital São Bernardo, em Setúbal, que confirmou o óbito no local.



Em menos de 24 horas, o concelho de Palmela registou dois acidentes que provocaram vítimas mortais.



O primeiro acidente, também um despiste de um veículo ligeiro na EN5, entre Poceirão e Rio Frio, ocorreu domingo à tarde, pouco depois das 17h00, tendo provocado a morte de duas pessoas, de 24 e 25 anos.