Despiste provoca um morto no IC12

Um homem de 50 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste de uma viatura ligeira no Itinerário Complementar (IC) 12, em Canas de Senhorim, Nelas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.Segundo a mesma fonte, o despiste ocorreu às 18h41, no sentido Cabanas de Viriato (Carregal do Sal) - Canas de Senhorim (Nelas), tendo a vítima ficado encarcerada.O acidente obrigou ao corte momentâneo da via, que, cerca das 19h30, já estava reaberta.