Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste seguido de atropelamento faz vítima mortal em Vagos

Alerta para o sinistro fatal foi dado por volta das 07h50 desta sexta-feira.

10:26

Um homem com cerca de 50 anos foi atropelado mortalmente esta manhã de sexta-feira numa estrada florestal na Gafanha do Areão, em Vagos, disse à agência Lusa fonte da corporação local de Bombeiros.



Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado cerca das 07h50.



A vítima foi colhida por uma viatura ligeira que se despistou, tendo o óbito sido declarado no local.



Ao local acorreram os Bombeiros de Vagos com nove homens, apoiados por duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro e da GNR.