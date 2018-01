Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste violento mata dois jovens em Montalegre

Vítimas embateram contra um muro.

09:50

Dois homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos, morreram nesta madrugada de segunda-feira, na sequência de um despiste violento contra um muro e uma casa, na vila de Montalegre, distrito de Vila Real.



As vítimas foram transportadas de imediato ao centro de saúde da vila, a cerca de 750 metros do local do acidente, onde o médico declarou o óbito. O alerta para o acidente na Rua Lama de Moinho foi dado por volta das 02h00 de segunda-feira.



Os homens estavam ambos a passar férias em Montalegre. Uma das vítimas era de nacionalidade marroquina, de acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Montalegre.



No local estiveram 10 operacionais dos Bombeiros de Montalegre, apoiados por quatro viaturas. A GNR está a investigar o caso.