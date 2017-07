Despistes brutais matam dois jovens

Piso escorregadio estará na origem dos acidentes fatais.

Por Francisco Gomes | 09.07.17

Dois jovens de 21 anos morreram ontem na sequência do despiste das viaturas onde seguiam em Muro, na Trofa, e Chainça, em Leiria. O piso escorregadio por causa da chuva pode estar na origem dos acidentes.Em Muro, o acidente verificou-se poucos minutos depois da 01h00. Deste sinistro resultou ainda um ferido grave.NA EN593, em Chainça, Leiria, o despiste de um carro provocou a morte ao condutor. O jovem era o único ocupante da viatura e não resistiu aos ferimentos sofridos. O alerta foi dado às 11h20, tendo sido mobilizados 10 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros de Leiria e de Fátima, além da equipa da VMER de Leiria e da GNR, que controlou o trânsito, que esteve condicionado.Treze minutos depois, ocorria outro despiste no distrito de Leiria, a sul, na aldeia do Sanguinhal, no concelho do Bombarral. Na viatura sinistrada seguiam um homem de 41 anos e os dois filhos, um menino de cinco anos e uma rapariga de oito anos. Apesar do aparato causado pelo capotamento do carro, os três sofreram apenas ferimentos ligeiros, tendo sido transportados para o hospital das Caldas da Rainha, depois dos socorros prestados pelos bombeiros do Bombarral.Em Muna, Santiago de Besteiros, no concelho de Tondela, uma mulher de 45 anos ficou ferida com gravidade após se ter despistado e depois ter embatido com grande violência contra uma árvore. Ficou encarcerada e depois foi transportada para o hospital de Viseu.