Destroem prédio em roubo falhado

Só as paredes exteriores escaparam à explosão no Multibanco, em Leiria.

Por Isabel Jordão | 08:20

Dois homens encapuzados fizeram explodir o terminal multibanco instalado no banco Eurobic, na Maceira, em Leiria, destruindo as instalações da agência e das lojas envolventes. Apesar do aparato e dos prejuízos causados, não conseguiram aceder ao cofre, fugindo sem levar o dinheiro.

A explosão ocorreu pouco depois das 05h00 de ontem e foi sentida num raio de vários quilómetros, despertando os moradores, que chegaram a pensar tratar-se de um sismo.



"Ouvi o estrondo, fiquei preocupado e pus-me a correr em volta da casa porque pensei que era um sismo e que algum telhado tivesse caído", contou João Moisés, que mora no bairro situado do outro lado da rua.



Álvaro Ferreira também ouviu o "estrondo" e levantou-se para ir ver o que se passava, mas só de manhã percebeu que a explosão ocorreu no terminal multibanco da agência bancária instalada no edifício Lis.



José da Luz também reside na zona e achou a explosão "tão grande" que pensou tratar-se de uma bomba a rebentar. A explosão originou um incêndio, que ficou circunscrito ao terminal multibanco, obrigando no entanto à intervenção dos Bombeiros Voluntários da Maceira. De início havia o receio de que tivesse sido atingida a estrutura do prédio, o que não se veio a confirmar. Os prejuízos ainda não estão calculados mas são elevados, já que além da agência também os tectos, paredes interiores e montras das lojas envolventes ficaram reduzidos a estilhaços. As habitações não foram atingidas.