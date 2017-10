Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Destrói Audi do patrão e simula rapto e roubo

Emigrante inventou emboscada com roubo da viatura e tentativa de asfixia à beira da estrada.

Por Magali Pinto | 01:30

Vinte e quatro horas depois de um emigrante português ter sido encontrado à beira da estrada de mãos e pés atados, com um saco enfiado na cabeça, na zona de Bordéus, a polícia francesa desfez o mistério que envolvia o camionista. Alexis Cordeiro, na casa dos 30 anos, encenou afinal ter sido vítima de um violento roubo, com rapto e tentativa de homicídio, para esconder o facto de ter sofrido um acidente com o Audi novo que transportava, em trabalho, da Suíça para Portugal.



Destruiu o carro já no nosso país, quando não o podia guiar porque era suposto transportá-lo dentro de um pesado, e entrou em pânico. Para disfarçar, regressou a França - tinha deixado o camião na Suíça - e colocou-se na berma da estrada de saco na cabeça. Simulou que tinha sido emboscado, raptado e atirado do camião em andamento. Fez crer aos polícias que tinha sido atacado na viagem, terça-feira à noite, por um gang que lhe roubara os dois veículos – o pesado e o Audi no interior.



Foi transportado ao hospital e disse à polícia que parara para descansar numa área de serviço da RN141, próximo de Ruelle-sur-Touvre, a poucos quilómetros de Bordéus, quando foi atacado por três ou quatro homens. Mas o relato era inconsistente e foi apanhado a mentir.



A mulher de Alexis tinha feito um alerta na internet para o desaparecimento do marido, mas acabou por retirar todos os apelos sem justificar o porquê.



Falso estado de choque

Quando foi encontrado na berma da estrada, relatam os jornais franceses, o português não deu muitos pormenores sobre o caso e o que tinha acontecido, o que levou as autoridades a pensarem que a vítima estava em estado de choque. Foi de imediato levado para o hospital.



Perícias e interrogatório

Alexis foi encontrado na terça-feira à noite, na estrada, por alguns condutores, que alertaram a polícia. Os agentes fizeram na manhã seguinte várias perícias no local. Poucas horas depois - ao final do dia - conseguiram desmascarar o português.