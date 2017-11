Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Destruiu a minha irmã, não há perdão”

Lídia da Conceição foi agredida por Pedro Dias, sofreu um AVC e está dependente de terceiros.

01:30

Lídia da Conceição sorri e tenta buscar aquilo que ainda resta das suas forças para caminhar até à entrada do centro de reabilitação, em Vila Nova de Gaia. Tem 58 anos, mas não anda sem ajuda. Percebe tudo o que lhe dizem, mas contam-se pelos dedos de uma mão as palavras que vocaliza. Foi brutalmente agredida por Pedro Dias a 16 de outubro do ano passado, em Moldes, Arouca, e cerca de um mês depois sofreu um AVC que a tornou para sempre dependente de terceiros.



"Ele nunca terá perdão, ele destruiu completamente a minha irmã e deu cabo da nossa família. Isto não se faz, não se faz. Ele é um assassino", disse ontem ao CM Dulce da Conceição, irmã de Lídia.



Dulce não esconde a revolta e diz que, até hoje, ninguém quis saber do estado de Lídia, que foi alvo de uma tentativa de homicídio quando surpreendeu Pedro Dias na casa que era da mãe.



"Nunca recebemos um telefonema do Ministério Público ou de quem quer que fosse a perguntar como está a minha irmã. Ela foi esquecida e, se não fossem os irmãos, não sei o que seria dela. O Estado tem direitos e deveres para com a minha irmã, que descontou uma vida inteira, mas nunca ninguém disse nada à Lídia", diz Dulce, que dá conta que Lídia tem sido transferida sistematicamente dos centros de reabilitação e que a família tem que suportar muitas despesas elevadas.



Lídia não tem condições para depor no julgamento, mas ainda antes de sofrer o AVC relatou à irmã o que aconteceu. "Ele pegou numa arma e apontou à cara da Lídia. Disse que a ia matar. Ela nunca pensou sair dali viva", conta Dulce da Conceição.



"Ela só dizia que a raiva e o ódio dele eram tão grandes"

As opiniões em relação às causas do AVC que Lídia sofreu são divergentes. Há médicos que afirmam que foi provocado pelas graves lesões que a mulher sofreu ao ser agredida na cabeça. Outros dizem que a relação não é clara. Para a família, foi Pedro Dias que deixou Lídia sem autonomia.



"Ele bateu com a cabeça da minha irmã no chão e na parede repetidamente. Ela disse-me que o ódio e a raiva dele eram tão grandes, que nunca viu ninguém assim na vida", afirma Dulce.