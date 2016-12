Desvia 1,5 milhões para jogo e luxos

Sandra entrou para a empresa em 2010. E o vício no jogo terá estado na causa dos crimes. Grande parte do dinheiro foi gasto em sites de apostas e de jogo na internet. Na primeira vez que foi ouvido por um juiz, João de Sousa disse que pensava que o dinheiro que entrava na conta era proveniente do jogo. Agora, admitiu saber que tinha sido roubado. Numa audiência prévia, o tribunal ordenou ao casal que vendesse a casa que comprou em Portugal com o dinheiro roubado da empresa.

O que achou desta notícia?







63.8% Muito insatisfeito

63.8% 2.6%

2.6% 4.6%

4.6% 5.3%

5.3% 23.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







63.8% Muito insatisfeito

63.8% 2.6%

2.6% 4.6%

4.6% 5.3%

5.3% 23.7% Muito satisfeito Outras 152 pessoas também já deram o seu contributo pub

Assistente pessoal do presidente de uma empresa de advogados, Sandra Ribeiro, 41 anos, fez-se valer da posição para se apoderar de 1,5 milhões de euros da Residential Lawyers Ltd., em Cireencester, Inglaterra. Ela e o marido, João de Sousa, 44 anos, gastaram o dinheiro a jogar, compraram um BMW, um barco e uma casa em Portugal. Inicialmente, o homem declarou-se inocente, mas agora admitiu saber qual era a proveniência do dinheiro. A 13 de janeiro, o casal deverá conhecer a sentença.Os crimes remontam ao período entre fevereiro de 2012 e agosto de 2015. Durante esse tempo, Sandra Ribeiro desviou da empresa o dinheiro proveniente da mediação na compra de vários imóveis. O dinheiro era depois depositado numa conta bancária do marido.Ao todo, a conta de João de Sousa ficou recheada com 145 transferências. A empresa de advogados acabou por detetar o crime, denunciando a portuguesa às autoridades. O casal está em liberdade enquanto é julgado e proibido de sair de Inglaterra.