Desvia mais de 50 mil euros de instituição

Terá também depositado em nome pessoal 50 mil euros, numa conta a prazo, com dinheiro que retirou da instituição.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Ministério Público pediu, ontem, a condenação de Augusto Faria, ex-presidente da Associação para o Desenvolvimento Integral de Barrosas (ADIB), Felgueiras. Está acusado de peculato e abuso de poder.Segundo a acusação, subscreveu, através de uma seguradora, da qual era gerente, um seguro PPR, em que figurou como tomador da instituição, pessoa segura e beneficiário, tendo feito o pagamento do prémio - 12 mil euros - com verbas que transferiu da conta da instituição para a companhia de seguros.É ainda acusado de pagar quotas de associados com dinheiro da associação, para que esses votassem na sua reeleição.